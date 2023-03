La Premier vieta l’acquisto di club a proprietari che vengono da Paesi che violano i diritti umani (Di giovedì 30 marzo 2023) La Premier League ha approvato nel consiglio generale di oggi il divieto ai proprietari provenienti da Paesi che violano i diritti umani di acquistare un club della lega. Nella nota ufficiale della Premier League si legge: “I club della Premier League hanno approvato all’unanimità una serie di modifiche al test dei proprietari e dei direttori della lega (Oadt) in un’assemblea degli azionisti di oggi. A seguito di una revisione completa dell’Oadt e della consultazione con i club e una serie di parti interessate, i club hanno concordato i seguenti emendamenti alle regole e riforme del processo di valutazione dell’Oadt, che entreranno in vigore con effetto immediato: Le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) LaLeague ha approvato nel consiglio generale di oggi il divieto aiprovenienti dachedi acquistare undella lega. Nella nota ufficiale dellaLeague si legge: “IdellaLeague hanno approvato all’unanimità una serie di modifiche al test deie dei direttori della lega (Oadt) in un’assemblea degli azionisti di oggi. A seguito di una revisione completa dell’Oadt e della consultazione con ie una serie di parti interessate, ihanno concordato i seguenti emendamenti alle regole e riforme del processo di valutazione dell’Oadt, che entreranno in vigore con effetto immediato: Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : La #Premier vieta l’acquisto di club a proprietari che vengono da Paesi che violano i diritti umani La modifica è… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Cosa sta accadendo in Israele? Cosa prevede la contestata riforma della giustizia avanzata dal governo di Netanyahu? Da p… - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: Cosa sta accadendo in Israele? Cosa prevede la contestata riforma della giustizia avanzata dal governo di Netanyahu? Da p… - madliber : RT @Agenzia_Ansa: Cosa sta accadendo in Israele? Cosa prevede la contestata riforma della giustizia avanzata dal governo di Netanyahu? Da p… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Cosa sta accadendo in Israele? Cosa prevede la contestata riforma della giustizia avanzata dal g… -