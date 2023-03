La parola a Selene Calloni Williams | l' artefice di questa rivoluzione

Leggi su amica

(Di giovedì 30 marzo 2023) foto: unsplash Chi ce lo dice quale sia la vera realtà? Fare yoga o una seduta di psicoterapia in videocall è ormai la normalità. Ma «meditare nel Metaverso annulla le distanze, permette di dissolvere il proprio Io e di dare uno sguardo al futuro dello stare online». Così ci ha spiegatoche il prossimo 22 aprile lancerà da Vienna il primo Metaverso per la Meditazione in Europa. Psicologa, documentarista, antropologa, viaggiatrice, sciamana, in tutti i suoi libri, una ventina, invita al “risveglio” delle coscienze. L’ultimo, uscito da pochi giorni, Kintsugi, l’arte di riparare le ferite dell’anima con polvere d’oro, e già il più letto nella sezione buddismo su Amazon. Tra i suoi nuovi insegnamenti c’è quello che «la realtà virtuale, se utilizzata bene, può anche aiutare». I puristi lo vedono già come un Pesce ...