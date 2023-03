La nuova vita (da maggiorati) degli e-reader (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Qualcosa di interessante sta succedendo nel mondo degli e-reader. La 'resurrezione' dei tablet seguita alla diffusione delle lezioni a distanza imposte dalla pandemia ha dato nuovo impulso anche a un settore che sembrava chiuso in una nicchia piuttosto ristretta, quella dei lettori forti o dei viaggiatori compulsivi che non possono fare a meno di avere sempre a disposizione una libreria pressoché sterminata. L'autunno scorso Amazon ha sparigliato le carte presentando il Kindle Scribe, un e-reader che alle grandi dimensioni - oltre 10 pollici - associa la possibilità di scrivere oltre che di leggere. Quasi contemporaneamente è arrivato sul mercato un prodotto della cinese Onyx, il Boox Note Air2 Plus. Al di là delle differenze tecniche, si tratta di cogliere una tendenza: l'e-reader non è più ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Qualcosa di interessante sta succedendo nel mondoe-. La 'resurrezione' dei tablet seguita alla diffusione delle lezioni a distanza imposte dalla pandemia ha dato nuovo impulso anche a un settore che sembrava chiuso in una nicchia piuttosto ristretta, quella dei lettori forti o dei viaggiatori compulsivi che non possono fare a meno di avere sempre a disposizione una libreria pressoché sterminata. L'autunno scorso Amazon ha sparigliato le carte presentando il Kindle Scribe, un e-che alle grandi dimensioni - oltre 10 pollici - associa la possibilità di scrivere oltre che di leggere. Quasi contemporaneamente è arrivato sul mercato un prodotto della cinese Onyx, il Boox Note Air2 Plus. Al di là delle differenze tecniche, si tratta di cogliere una tendenza: l'e-non è più ...

