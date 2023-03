La nuova frontiera delle truffe telefoniche grazie alla sintesi vocale Deepfake

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Sei appena tornato a casa dopo una lunga giornata e il tuo telefono inizia a suonare. Dall’altra parte c’è una persona cara, forse un genitore, un bambino o un amico d’infanzia, che ti prega di inviare denaro immediatamente. Fai loro domande, cercando di capire. C’è qualcosa di strano nelle loro risposte, che sono o vaghe, e a volte c’è uno strano ritardo, quasi come se stessero pensando un po’ troppo lentamente. Tuttavia, sei certo che sia sicuramente la persona amata a parlare: questa è la sua voce che senti e l’ID del chiamante mostra il suo numero. Considerando la stranezza della situazione, invii i soldi sul conto bancario che ti forniscono. Il giorno dopo, li richiami per assicurarti che sia tutto a posto. La persona non ha idea di cosa stai parlando. Questo perché non ti hanno mai chiamato: sei stato ingannato dtecnologia, una voce ...