La lotta senza quartiere alle recensioni false sugli e-commerce con blockchain e AI (Di giovedì 30 marzo 2023) C’è un rituale che precede ogni acquisto attraverso una piattaforma di e-commerce, qualsiasi essa sia. Consiste, sostanzialmente, nello scroll fino alla seconda parte della pagina web dedicata all’articolo di nostro interesse, dove si trovano – solitamente – le recensioni degli utenti che hanno acquistato quello stesso prodotto o che si sono rivolti a quello specifico rivenditore. Un sistema così organizzato, secondo il principio di orizzontalità che caratterizza il web, non mette mai al riparo da quello che è intrinsecamente il problema delle recensioni online: quale di queste è attendibile? E quale, invece, viene scritta semplicemente per rivalsa o – al contrario – per dare un’immagine molto più lusinghiera di quella che è in realtà su quel prodotto o rivenditore? Il fenomeno delle fake review è antico almeno quanto è antico ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 marzo 2023) C’è un rituale che precede ogni acquisto attraverso una piattaforma di e-, qualsiasi essa sia. Consiste, sostanzialmente, nello scroll fino alla seconda parte della pagina web dedicata all’articolo di nostro interesse, dove si trovano – solitamente – ledegli utenti che hanno acquistato quello stesso prodotto o che si sono rivolti a quello specifico rivenditore. Un sistema così organizzato, secondo il principio di orizzontalità che caratterizza il web, non mette mai al riparo da quello che è intrinsecamente il problema delleonline: quale di queste è attendibile? E quale, invece, viene scritta semplicemente per rivalsa o – al contrario – per dare un’immagine molto più lusinghiera di quella che è in realtà su quel prodotto o rivenditore? Il fenomeno delle fake review è antico almeno quanto è antico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorisCavallett1 : RT @parpinellivo: In #ospedale incontriamo un'#umanità senza frontiere. #DonTullioProserpio cappellano @IstTumori: 'Seguiamo logiche umane… - ScamshieldItaly : @Lexotan21 @repubblica no di 7 anni in tibet ma senza oscar, solo cazziatoni da gente che se ne sbatte di questi es… - UnTemaAlGiorno : RT @SabriLaSabri: #AncheSeSembra tempo sprecato ,impegnati, resisti e lotta per tutto ciò in cui credi. Niente arriva all’improvviso, ma og… - UnTemaAlGiorno : RT @gheburaseye: Un suggerimento per te: #AncheSeSembra l'amore della tua vita, non devi umiliarti o annullarti per esso. Se ti completa,… - homersimo : @F1Daviderusso Io aggiungerei anche di stappare lo champagne senza schizzare , con il divieto di berlo perché si dà… -