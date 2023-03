La lettera di Masha Moskaliova al papà condannato per il suo disegno pacifista

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha solo 12 anni e sta capendo da vicino cosa significhi abitare in un Paese impegnato in guerra, senza alcuna certezza su quando il conflitto possa finire. Questo è stato il sentimento che lei ha espresso in unche ha realizzato a scuola, ma che ha poi avuto conseguenze terribili anche per suo. Aleksei Moskalev, padre single che è residente nella città di Efremov, nella regione di Tula, è stato infattia due anni di carcere per avere screditato l’esercito per i suoi post sui social. Tutto risale all’inizio di marzo 2023: una delle insegnanti diha chiesto alla sua classe di fare disegni a sostegno delle truppe russe in Ucraina, ma lei ha invece deciso di ritrarre una bandiera russa con la scritta “No alla guerra“, affiancata da una ...

Proprio ieri, la figlia, che adesso si trova in un orfanotrofio, aveva scritto unapubblica a suo padre: "Ciao papà, ti chiedo di non ammalarti e di non preoccuparti. A me va tutto bene,...Abbonati per leggere anche Leggi anche "Sei il mio eroe": ladi, la bambina del disegno pacifista, al padre latitante in Russia L'audio rubato che accusa Putin: "Lui è Satana, gli ...conclude lacon un segno di pace. Descrivendo suo padre come il suo eroe, gli ha anche promesso: 'Ti darò questo ciondolo come la persona più coraggiosa del mondo!'. Leggi Anche Russia, ...

L'uomo era stato condannato a due anni di carcere e da giorni era latitante. «Sappi che vinceremo», la lettera della figlia.