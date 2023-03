La Lega attacca Busia (Anac) per le critiche sul Codice degli appalti: "Si dimetta" (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Gabriele Busia sono “gravi, inqualificabili e disinformate: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo. Busia ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”. A dirlo è il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli, in risposta alle varie interviste rilasciate quest'oggi ai giornali dal numero uno di Anac: quelle in cui si critica fortemente il nuovo Codice degli appalti varato martedì in Consiglio dei ministri perché esporrebbe le pubbliche amministrazioni al rischio di favoritismi "agli amici degli amici". Già dalle prime ore di oggi s'era capito che quelle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Gabrielesono “gravi, inqualificabili e disinformate: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo.ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”. A dirlo è il responsabile enti locali dellaStefano Locatelli, in risposta alle varie interviste rilasciate quest'oggi ai giornali dal numero uno di: quelle in cui si critica fortemente il nuovovarato martedì in Consiglio dei ministri perché esporrebbe le pubbliche amministrazioni al rischio di favoritismi "agli amiciamici". Già dalle prime ore di oggi s'era capito che quelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ST09972061 : @FanteDCoppe @borghi_claudio @Dibbe1963 Problemi di chi si è fatto ammaliare dai discorsi da opposizione, io no, ho… - AgenziaOpinione : LEGA * AUTONOMIA: BINELLI – CATTOI – TESTOR, « IL TRENTINO È UN MODELLO DA ESPORTARE, CHI ATTACCA LE SPECIALI O NON… - Emanuele676 : @LucioMalan @Cartabellotta Quello di Fratelli d'Italia che attacca il governo Conte con la Lega e il governo Draghi… - biscone69 : RT @BackMassy: Comunque che #mancini che non si è qualificato ai mondiali e dopo una sconfitta in casa va ha vincere solo 2 a 0, giocando i… - News24Toscana : LIVORNO - Il Consigliere comunale Alessandro Perini, da anni in forza alla Lega, passa al partito di Giorgia Meloni… -