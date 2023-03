La Lega annuncia la rivoluzione della Rai: pronto ddl sul servizio pubblico radiotelevisivo, stop al canone entro 5 anni (Di giovedì 30 marzo 2023) La Lega si prepara alla guerra al canone Rai: il partito ha preparato la bozza di un ddl, presentato in Senato, che punta a rivoluzionare il servizio pubblico radiotelevisivo sino alla cancellazione del canone. Secondo quanto riferisce l’AdnKronos, il ddl prevede una “progressiva riduzione” dell’imposta, “con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Lasi prepara alla guerra alRai: il partito ha preparato la bozza di un ddl, presentato in Senato, che punta a rivoluzionare ilsino alla cancellazione del. Secondo quanto riferisce l’AdnKronos, il ddl prevede una “progressiva riduzione” dell’imposta, “con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, ... TAG24.

