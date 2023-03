La Juventus insiste su Guglielmo Vicario (Di giovedì 30 marzo 2023) 30La Juventus starebbe cercando di prendere Guglielmo Vicario dall’Empoli. Il calciatore è attualmente fermo dall’infortunio, ma sta offrendo comunque un ottimo campionato Non è una novità che la Juventus stia lavorando per completare la successione di Wojciech Szczesny (32 anni) in porta. I bianconeri stanno valutando delle alternative, tra le quali spicca Guglielmo Vicario. Ovvero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) 30Lastarebbe cercando di prenderedall’Empoli. Il calciatore è attualmente fermo dall’infortunio, ma sta offrendo comunque un ottimo campionato Non è una novità che lastia lavorando per completare la successione di Wojciech Szczesny (32 anni) in porta. I bianconeri stanno valutando delle alternative, tra le quali spicca. Ovvero L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbomba_ : RT @ZZiliani: L’affondamento della Juventus, che l’UEFA bandirà dall’Europa per qualche stagione (ma ormai non ce ne sarebbe nemmeno bisogn… - RiccioCUCK : RT @ZZiliani: L’affondamento della Juventus, che l’UEFA bandirà dall’Europa per qualche stagione (ma ormai non ce ne sarebbe nemmeno bisogn… - NapoliCapitale : RT @ZZiliani: L’affondamento della Juventus, che l’UEFA bandirà dall’Europa per qualche stagione (ma ormai non ce ne sarebbe nemmeno bisogn… - emanuel31186678 : RT @ZZiliani: L’affondamento della Juventus, che l’UEFA bandirà dall’Europa per qualche stagione (ma ormai non ce ne sarebbe nemmeno bisogn… - nomeutente196 : RT @ZZiliani: L’affondamento della Juventus, che l’UEFA bandirà dall’Europa per qualche stagione (ma ormai non ce ne sarebbe nemmeno bisogn… -