La Guardia di Finanza di Avellino al precetto pasquale interforze (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 marzo 2023, in occasione della Santa Pasqua, si è rinnovata la tradizione del precetto pasquale interforze, officiato da S.E. Rev.ma Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, assistito dal Cappellano militare dell’Esercito – Don Cosimo Monopoli e dal Cappellano militare della Guardia di Finanza – Don Ignazio Iacone. La celebrazione si è tenuta presso la Chiesa SS. Rosario di Avellino, alla presenza del Prefetto Paola Spena, del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, di tutte le Autorità civili e militari avellinesi, delle varie Associazioni Combattentische e d’Arma e del personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenzia, Vigili del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 marzo 2023, in occasione della Santa Pasqua, si è rinnovata la tradizione del, officiato da S.E. Rev.ma Arturo Aiello, Vescovo di, assistito dal Cappellano militare dell’Esercito – Don Cosimo Monopoli e dal Cappellano militare delladi– Don Ignazio Iacone. La celebrazione si è tenuta presso la Chiesa SS. Rosario di, alla presenza del Prefetto Paola Spena, del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, di tutte le Autorità civili e militari avellinesi, delle varie Associazioni Combattentische e d’Arma e del personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Carabinieri,di, Polizia di Stato, Polizia Penitenzia, Vigili del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono s… - fattoquotidiano : Porto Marghera, quasi 2mila lavoratori nei cantieri navali sfruttati e sottopagati: l’indagine della Guardia di Fin… - MarcoFattorini : Oggi la nave Ong #OceanViking ha cercato di soccorrere un gommone con 80 persone in difficoltà, ma la cosiddetta gu… - LuciaLaVita1 : RT @pietrogranero: Fincantieri, subappalti nel mirino della Finanza: 2 mila lavoratori irregolari nei cantieri navali veneziani La Guardia… - cj_journo : RT @IrpiMedia: L'indagine della Guardia di Finanza di Salerno - durata oltre due anni in varie giurisdizioni - ha in parte camminato in con… -

#BARVxL - Il diritto di migrare ...e tanta indifferenza per quelli già nati che muoiono in mare Ma l'ultimo colpo di fioretto è stato quello di indignarsi perchè a suo dire si colpevolizzano le forze armate e la guardia di Finanza. ... Nelle crisi finanziarie le parole vanno usate col contagocce. Ecco perché ... forse sarebbe più vitale dell'aria, in economia e finanza, decretare un lungo silenzio stampa, ... l'infelice utilizzo delle parole ha oltrepassato il limite di guardia, contribuendo a trasformare un ... Scommesse on line illegali a Palermo, multe per 95 mila mila euro Sanzioni per 95 mila euro sono state comminate dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, ai gestori di due centri elaborazione dati che, mediante l'impiego di diversi dispositivi elettronici, consentivano l'esercizio del gioco a distanza senza alcuna autorizzazione. In ... ...e tanta indifferenza per quelli già nati che muoiono in mare Ma l'ultimo colpo di fioretto è stato quello di indignarsi perchè a suo dire si colpevolizzano le forze armate e ladi. ...... forse sarebbe più vitale dell'aria, in economia e, decretare un lungo silenzio stampa, ... l'infelice utilizzo delle parole ha oltrepassato il limite di, contribuendo a trasformare un ...Sanzioni per 95 mila euro sono state comminate dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo, in collaborazione con i militari delladi, ai gestori di due centri elaborazione dati che, mediante l'impiego di diversi dispositivi elettronici, consentivano l'esercizio del gioco a distanza senza alcuna autorizzazione. In ... Gasolio sequestrato dalla Guardia di Finanza donato ai vigili del fuoco ilmattino.it Venezia. Appartamenti di lusso per i turisti ma sono abusivi: sanzioni oltre 70mila euro Una soluzione di pregio per un soggiorno in città, peccato fosse completamente abusiva. Continuano i controlli della polizia locale e della guardia di finanza a caccia di strutture ricettive fantasma. marina militare 2023 In varie operazioni coordinate dalla Guardia costiera con il supporto di Marina militare e Guardia di finanza sono state salvate nelle scorse ore circa 1300 persone nel mar Ionio, fra crotonese e ... Una soluzione di pregio per un soggiorno in città, peccato fosse completamente abusiva. Continuano i controlli della polizia locale e della guardia di finanza a caccia di strutture ricettive fantasma.In varie operazioni coordinate dalla Guardia costiera con il supporto di Marina militare e Guardia di finanza sono state salvate nelle scorse ore circa 1300 persone nel mar Ionio, fra crotonese e ...