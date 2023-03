La giustizia sportiva si è imbattuta in qualcosa di più grande di lei: Juve punita per un reato che non esiste (Di giovedì 30 marzo 2023) È possibile che, dominata dalla comprensibile fretta (i calendari, lo spettacolo che deve andare avanti...) la giustizia sportiva si... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) È possibile che, dominata dalla comprensibile fretta (i calendari, lo spettacolo che deve andare avanti...) lasi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Il #Tottenham, giustamente fa notare che... Viene notificata l'estensione 'mondiale' della squalifica di #Paratici… - juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 Le velocità del CAMPO con lo #STADIUM pronto per #VERONA e #INTER, le velocità di “giu… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - _Maximillion17 : @mvcalcio Commenti pieni di insulti, quando basta dire la propria idea Il giudice Torsello ha detto che la giustizi… - marcomasuelli17 : RT @LeonettiFrank: Gravina: 'Il calcio deve essere il luogo del confronto e del rispetto' Il rispetto nel non consegnare documenti per cons… -