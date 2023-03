La Fifa toglie all’Indonesia i Mondiali Under 20: ecco le motivazioni della decisione (Di giovedì 30 marzo 2023) La Fifa ha deciso che i Mondiali Under 20 del 2023 non si giocheranno più in Indonesia. L’incontro tra il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir e il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha portato all’annuncio da parte dell’organo di governo del calcio mondiale. La decisione è arrivata in seguito alla posizione presa dall’Indonesia nei confronti di Israele, contro cui non vorrebbe giocare per motivi politici, e che ha già portato ad annullare il sorteggio della manifestazione previsto inizialmente per il 31 marzo. È proprio la Fifa ad aver comunicato la notizia: “A seguito dell’incontro di oggi tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il suo omologo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Laha deciso che i20 del 2023 non si giocheranno più in Indonesia. L’incontro tra il presidenteFedercalcio indonesiana Erick Thohir e il numero unoGianni Infantino ha portato all’annuncio da parte dell’organo di governo del calcio mondiale. Laè arrivata in seguito alla posizione presa dnei confronti di Israele, contro cui non vorrebbe giocare per motivi politici, e che ha già portato ad annullare il sorteggiomanifestazione previsto inizialmente per il 31 marzo. È proprio laad aver comunicato la notizia: “A seguito dell’incontro di oggi tra il presidenteGianni Infantino e il suo omologo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vince7up : In breve: l'Indonesia si rifiuta di ospitare Israele e la FIFA le toglie il Mondiale. - Alessan67433674 : RT @Agenzia_Ansa: Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in pr… - RobertoeSimion1 : RT @Agenzia_Ansa: Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in pr… - lscaglioni1 : RT @Agenzia_Ansa: Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in pr… - 76Mimma : RT @Agenzia_Ansa: Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in pr… -