Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La fidanzata di Pantani a Cesenatico 20 anni dopo: “A Marco penso sempre”. Un racconto di Pier Bergonzi -

Vent'anni dopo! Christina scende dal treno di fronte al cartello con la scritta bianca 'Cesenatico' su fondo blu e i ricordi si arrampicano più veloci di Marcosull'Alpe d'Huez. Quando il Pirata vinceva e ai cronisti che gli chiedevano perché andasse così forte in salita lui rispondeva con quello sguardo laser "... per abbreviare l'agonia". Abbonati, ...... la Gialappa's Band; Ubaldo; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Giuseppe ... IT Warner TV 19:00 - Miriam si sveglia a mezzanotte 21:00 - Unaper papà 23:05 - Viva Las Vegas ...... in zona Mirabello a Reggio, l'ex. Il delitto era avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 ... Il sostituto procuratore Maria Rita, nella sua requisitoria aveva chiesto per il Genco, l'...