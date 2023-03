«La Ferrari paga ancora gli errori di Marchionne che volle solo tecnici italiani» (Ralf Schumacher) (Di giovedì 30 marzo 2023) Libero torna sulla Ferrari e riporta dichiarazioni di Ralf Schumacher, il fratello di Michael, che ha individuato in Sergio Marchionne (scomparso quasi cinque anni fa) il responsabile della crisi Ferrari: «La Ferrari sta ancora pagando le conseguenze di una precisa politica portata avanti da Sergio Marchionne, scomparso ormai cinque anni fa ma numero 1 a Maranello tra il 2014 e il 2018. Il motore della SF-23 è competitivo ma i problemi sono l’affidabilità, le strategie e gli errori dei piloti. La Ferrari sta pagando la vecchia decisione di Marchionne che creò, nel 2016, una squadra tutta italiana. Ciò che conta non è la nazionalità, ma la qualità. Binotto era troppo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Libero torna sullae riporta dichiarazioni di, il fratello di Michael, che ha individuato in Sergio(scomparso quasi cinque anni fa) il responsabile della crisi: «Lastando le conseguenze di una precisa politica portata avanti da Sergio, scomparso ormai cinque anni fa ma numero 1 a Maranello tra il 2014 e il 2018. Il motore della SF-23 è competitivo ma i problemi sono l’affidabilità, le strategie e glidei piloti. Lastando la vecchia decisione diche creò, nel 2016, una squadra tutta italiana. Ciò che conta non è la nazionalità, ma la qualità. Binotto era troppo ...

