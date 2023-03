La Federazione editori digitali rinnova i vertici | Di Betta presidente

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 marzo 2023) Riparte con forza FED, lanata in Sicilia proprio prima della pandemia il cui programma di attività aveva subito un rallentamento proprio a causa dell’evento pandemico. Tra gli obiettivi della FED, la tutela della libertà di informazione, a mezzo web e su piattaformein generale, la tutela del diritto d’autore, la battaglia per l’equo compenso, sia per gliche per i giornalisti e la ricerca costante di soluzioni, relazioni istituzionali e modelli manageriali capaci di garantire la sostenibilità di una stampa libera ed autosufficiente.Nel mondo digitale di oggi, come è noto, l’editore assume un ruolo sempre più importante per assicurare agli utenti informazioni certe, accurate, complete e sempre più approfondite. Bisogno di informazione qualificata ormai ...