La democrazia non vale per i palestinesi (Di giovedì 30 marzo 2023) I palestinesi d’Israele non condividono l’analisi dell’opposizione israeliana al governo Netanyahu: le manifestazioni di queste settimane non hanno niente a che fare con la democrazia. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Id’Israele non condividono l’analisi dell’opposizione israeliana al governo Netanyahu: le manifestazioni di queste settimane non hanno niente a che fare con la. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : @mariocavallaro Cioè riportare una notizia vera e non censurare proteste e sciopero sarebbe populismo? Credo che le… - CarloCalenda : A Kiev non stanno combattendo per un vago principio di libertà, difendono la democrazia. Senza sostegno all'Ucraina… - rubio_chef : Che meraviglia. Che poi non ho mai capito perché se “Israele” è la più dolce e meravigliosa democrazia del MEDIO OR… - Rosabianca123 : RT @VEParsi1: Ci aspetta un decennio di ferro di ostilità reciproca tra dispotismi e democrazie. Dovremo essere più armati per esercitare p… - ItalyinSPA : RT @AgenziaAREL: “Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comune di… -