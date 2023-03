La chef: 'Carne sintetica? Non la metterei nel menù ma può risolvere la fame nel mondo' (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è tanto da fare ma non va bene chiudere le porte. "No" non introdurrei la Carne sintetica nel menù ma "ma mi piacerebbe assaggiarla. D'altronde ci sono anche chef di altissimo livello che stimolano ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è tanto da fare ma non va bene chiudere le porte. "No" non introdurrei lanelma "ma mi piacerebbe assaggiarla. D'altronde ci sono anchedi altissimo livello che stimolano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - infoitinterno : Carne sintetica, chef Bowerman: 'Non la metterei in menù ma continuare ricerca' - infoitinterno : Carne sintetica, chef Bowerman: “Non la metterei in menù” - Giovyfady : @rubio_chef Ne stanno facendo carne da macello - offertedi_oggi : ?? Ufesa EasyOpen Set Cavatappi Apribottiglie Elettrico, Decanter ?? A 23,99€ invece di 29,99€ ??… -