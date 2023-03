La Cedu ha condannato il Pd per “trattamento inumano di migranti” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tutto ha del grottesco, tanto da meritare un titolo iperbolico. Da settimane, anzi mesi, i grandi giornali di sinistra e gli intellettuali ci deliziano con i loro sapienti ragionamenti su quanto sia brutta, cattiva e puzzolente Giorgia Meloni che blocca le Ong e caccia i migranti. Poi all’improvviso nelle redazioni atterra come la più grottesca delle bombe la condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) ai danni dell’Italia per il trattamento riservato a quattro tunisini sbarcati a Lampedusa. A Repubblica (per dirne una) saranno saltati sulla sedia alla lettura del take di agenzia. “Caspita, ci siamo: Meloni condannata”. Poi però vai a leggere bene e il trattamento “inumano” (ripeto: inumano) ai quattro stranieri risale all’ottobre del 2017. Sei anni fa. Se la ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tutto ha del grottesco, tanto da meritare un titolo iperbolico. Da settimane, anzi mesi, i grandi giornali di sinistra e gli intellettuali ci deliziano con i loro sapienti ragionamenti su quanto sia brutta, cattiva e puzzolente Giorgia Meloni che blocca le Ong e caccia i. Poi all’improvviso nelle redazioni atterra come la più grottesca delle bombe la condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani () ai danni dell’Italia per ilriservato a quattro tunisini sbarcati a Lampedusa. A Repubblica (per dirne una) saranno saltati sulla sedia alla lettura del take di agenzia. “Caspita, ci siamo: Meloni condannata”. Poi però vai a leggere bene e il” (ripeto:) ai quattro stranieri risale all’ottobre del 2017. Sei anni fa. Se la ...

