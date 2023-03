La Casa Bianca invita i cittadini americani a lasciare la Russia dopo arresto giornalista Usa (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutti i cittadin iamericani devono lasciare immediatamente la Russia. L'invito arriva in una nota della Casa Bianca in seguito all'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutti i cittadin idevonoimmediatamente la. L'invito arriva in una nota dellain seguito all'deldel Wall Street Journal Evan Gershkovich a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Nel pezzo Orsini accusava fantomatici 'giornalisti al servizio della Casa Bianca' di aver spacciato per bluff l'ipo… - rulajebreal : Trump:”Il 2024 è la battaglia finale, sarà quella più importante. Rimettetemi alla Casa Bianca, il loro regno finir… - fattoquotidiano : Buoni motivi per evitare il nucleare in #Ucraina. I media dominanti in Italia non fanno altro che ripetere che il b… - ganjamanxxx1 : RT @Fronte_diclasse: L'esposizione quotidiana alle atrocità USA rischia di farci perdere la capacità di indignarci. Ma non possiamo permett… - La_Quisimangia : RT @RivistaLaFionda: L’esposizione quotidiana alle atrocità statunitensi rischia di farci perdere la capacità di indignarci. Ma non possiam… -