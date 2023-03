La bolletta della luce cala del 55 | 3% nel secondo trimestre

(Di giovedì 30 marzo 2023) Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela neldel 2023 si riduce del 55,...

...bisogna perdere di vista la focalizzazione sugli impegni presi e sull'implementazione delle scelte fatte" Per le famiglie ancora in tutela arriva una decisa boccata d'ossigeno per la...Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si riduce del 55,...

L'authority abbasserà di un quinto la bolletta della luce, dice il presidente RaiNews

Per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, il livello Isee sale da 20mila a 30mila euro. Per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1 ...L'andamento dei mercati energetici ha visto quotazioni all'ingrosso del gas in deciso calo nel trimestre in corso, influenzate da diversi fattori, si spiega: una domanda europea in riduzione (-13% nel ...