La Bce alza le stime sul Pil dell' Eurozona | ma restano rischi

(Di giovedì 30 marzo 2023) La Banca centrale europea rivede al rialzo di 0,5 punti percentuali lesul Pil, che nel 2023 dovrebbe calare all'1% dal 3,6% del 2022. Migliorano "considerevolmente" per la Bce ...

La Banca centrale europea rivede al rialzo di 0,5 punti percentuali le stime sul Pil dell'Eurozona, che nel 2023 dovrebbe calare all'1% dal 3,6% del 2022. Migliorano "considerevolmente" per laanche le stime sull'inflazione, data nel nuovo bollettino economico al di sotto del 3% entro la fine del 2023, più bassa di un punto rispetto alle stime di dicembre grazie soprattutto ai prezzi in ...Siamo a inizio febbraio e la Federal Reserveil costo del denaro dello 0,25%. Il giorno dopo, la Banca Centrale Europea () annuncia il suo +0,50%. Pur in rallentamento, la stretta monetaria ...... effetto del diverso punto di arrivo dei rispettivi cicli dei tassi: FED più avanti rispetto a. ... Barclaysil target price.

Quindi, a meno che non si verifichino cataclismi sui mercati finanziari, la Bce continuerà ad alzare il costo del denaro per frenare l'inflazione: ad affermarlo è il capo economista dell'istituto ...