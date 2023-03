Kvaratskhelia miglior calciatore del mese di marzo in Serie A. Raspadori in gruppo (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior giocatore in Serie A del mese di marzo. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori che premia ogni mese il “Most Valuable Player”, ovvero il calciatore che maggiormente si è distinto in Serie A. Durante il mese di marzo Kvara ha segnato due gol, di cui uno bellissimo all’Atalanta, dribblando tutta la difesa. Una splendida rete evidenziata nella entusiastica motivazione dell’Aic: “Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile”. Kvara era già stato eletto miglior giocatore dall’AIC per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Khvichaè stato elettogiocatore inA deldi. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori che premia ogniil “Most Valuable Player”, ovvero ilche maggiormente si è distinto inA. Durante ildiKvara ha segnato due gol, di cui uno bellissimo all’Atalanta, dribblando tutta la difesa. Una splendida rete evidenziata nella entusiastica motivazione dell’Aic: “Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile”. Kvara era già stato elettogiocatore dall’AIC per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Kvaratskhelia votato come miglior calciatore del mese di Marzo da @assocalciatori ?? ?????????? ?? ??… - Andre_Scala : RT @sscnapoli: ?? Kvaratskhelia votato come miglior calciatore del mese di Marzo da @assocalciatori ?? ?????????? ?? ?? - Ale1926HabboIT : RT @sscnapoli: ?? Kvaratskhelia votato come miglior calciatore del mese di Marzo da @assocalciatori ?? ?????????? ?? ?? - MaricaPiscicel1 : RT @sscnapoli: ?? Kvaratskhelia votato come miglior calciatore del mese di Marzo da @assocalciatori ?? ?????????? ?? ?? - Mary47581765 : RT @sscnapoli: ?? Kvaratskhelia votato come miglior calciatore del mese di Marzo da @assocalciatori ?? ?????????? ?? ?? -