Kvaratskhelia da record | eletto Miglior Giocatore del mese per la terza volta

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 marzo 2023) Khvichada: il georgiano è statodelper laIl premio EA SPORTS Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.vince il premio per ladopo agosto e febbraio Khvichaè risultato il più votato dai tifosi, superando campioni del calibro di Minjae Kim (Napoli), Armand Laurienté (Sassuolo), Adrien Rabiot (Juventus) e Destiny Udogie (Udinese). La cinquina era stata ...