Kvaratskhelia da applausi | così realizza il sogno di un bimbo col cancro

(Di giovedì 30 marzo 2023) Kvichahato ildi un bambino malato diche voleva fare una foto col giocatore georgiano.è sempre molto disponibile con i tifosi. Il giocatore del Napoli insieme con il compagno di Nazionale Zuriko Davitashvili, centrocampista del Bordeaux, hato ildi un bambino. La notizia viene data da Dachi Dachi Tsurtsumia su Twitter: “Kvara e Zuriko Davitashvili hannoto ildi un bambino che sta combattendo contro il. Hanno portato il ragazzo alla partita della nazionale e hanno scattato foto commemorative“. Bellissimo il gesto di. Ma sono tanti nella rosa azzurra che si prodigano per gli altri. Ieri ad esempio ...

Ma dalla Francia arriva intanto la notizia del rinnovo imminente di: accordo con nuovo stipendio che passerà da 1 a 2,5 milioni fino a 4 bonus compresi. Il Napoli avrebbe pianificato la ...Notizie Napoli calcio - La coppia- Osimhen sta trascinando il Napoli verso il sogno scudetto a suon di gol e giocate da. I due hanno trovato un feeling incredibile in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco ...Ultime notizie Nazionale - Non si risparmia mai, Khvicha, che s'è fermato anche oggi pomeriggio nel ritiro della sua Georgia a rendere felici tantissimi bambini accorsi lì per selfie e autografi.

Ecco i 10 gol più belli del mese di marzo in Serie A secondo la Lega Calcio: podio composto da Kvaratskhelia, Dybala e Vecino