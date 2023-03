Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Kraken all’assalto della Formula Uno: (Adnkronos) - Le molte partnership siglate tra piattaforme e imprese lasciano… -

L'incuboallerta l'Europa: il Covid ci fa sprofondare nel passato Sulla gestione delle mascherine, altro punto dolente, il viceministro cita un episodio: 'Il 12 febbraio 2020 Ruocco, ...... creano una barriera per ostacolare l'del Covid e dei ... Vinicio Manfrin - , è chenon dovrebbe bucare completamente ... sarebbe alla fine, non sopravvivrebbe'inverno, e sta subendo ...A centro pagina tiene banco l'al Parlamento del Brasile, "...Commissione Ue e il Segretario della Nato per inviare armi'... Nel fondo spicca la variante Covid, i casi in Europa sono ...