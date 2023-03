Kim nervoso in Nazionale, svelato il motivo: riguarda il mercato e il Napoli! (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha fatto particolarmente rumore l’intervista rilasciata da Kim Min-Jae dopo Corea del Sud–Uruguay, match vinto dalla Nazionale Celeste per 1-2. Il centrale è apparso particolarmente nervoso e ha risposto piccato alle domande dei giornalisti. Poche ore dopo sono arrivate le scuse via social, ma il comportamento del ragazzo – da sempre pacato, gioioso e rispettoso – ha lasciato qualche sospetto. Kim L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rivela quali sono stati i reali motivi che hanno portato allo sfogo del difensore. Ecco quanto evidenziato: Alla base del nervosismo le continue domande dei giornalisti coreani sul mercato e probabilmente anche il fatto che non gli sia stato risparmiato un solo minuto dal c.t. Klinsmann per due amichevoli non proprio fondamentali. Kim tiene al suo rapporto con Napoli e il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha fatto particolarmente rumore l’intervista rilasciata da Kim Min-Jae dopo Corea del Sud–Uruguay, match vinto dallaCeleste per 1-2. Il centrale è apparso particolarmentee ha risposto piccato alle domande dei giornalisti. Poche ore dopo sono arrivate le scuse via social, ma il comportamento del ragazzo – da sempre pacato, gioioso e rispettoso – ha lasciato qualche sospetto. Kim L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rivela quali sono stati i reali motivi che hanno portato allo sfogo del difensore. Ecco quanto evidenziato: Alla base del nervosismo le continue domande dei giornalisti coreani sule probabilmente anche il fatto che non gli sia stato risparmiato un solo minuto dal c.t. Klinsmann per due amichevoli non proprio fondamentali. Kim tiene al suo rapporto con Napoli e il ...

