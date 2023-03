Kiev cancella la Russia dalla sua toponomastica | così anche la via della Pace si complica

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 marzo 2023) SparireStoria. Non essere mai esistiti. Essere il nulla. Era questo, nell’Antica Roma repubblicana, la damnatio memoriae. I nemici dello Stato e i traditori venivano condannati all’oblio. Eliminare gli errori commessi nel passato è una tentazione di tutte le età, compresa la nostra. E, come la Storia ci insegna, ogni rivoluzione passada qui, nel bene o nel male. È quello che sta accadendo oggi in Ucraina. L’invasione russa ha segnato un punto di rottura ormai insanabile, e a farne le spese non sono solamente migliaia di civili innocenti massacrati ogni giorno e i soldati spediti al fronte, mai monumenti e la. Le autorità ucraine sono pronte a cambiare nome a tutte quelle strade che ricordano la, mala Bielo, e a ...