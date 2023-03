(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’operatore virtualeha recentementeto laofferta denominata5.99 100 GB Top BTL che, come avrete intuito, costa solo 5.99 euro al mese. Per attivare questaofferta, disponibile fino acomunicazione, i nuovi clientidevono richiedere la portabilità del numero da specifici operatori nazionali. Scopriamo insieme cosa comprende.5,99 100GB Top BTL include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 600 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’opzione si attiva al primo rinnovo successivo dell’offerta, rinnovandosi poi ogni mese finché si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Kena Mobile lancia la nuova 100 GB Top BTL - - marthamyde4r : @flowyrus kena mobile lo so che paghi 5 euro - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 29/03/2023 alle ore 21 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi Ke… - tecnoandroidit : Kena Mobile shock, regalo imperdibile per gli utenti - - blond_dis : @FASTWEB passo a Fastweb garanzia che il 4g è su rete Tim...prima avevo kena sempre su rete Tim prendeva benissimo.… -

Chi può contare sulla copertura della reteTIM , ad esempio, può prendere in considerazione le offerte di, Fastweb, CoopVoce e Tiscali. Chi è raggiunto dalla rete ...Passa a, l' operatore virtuale low cost che si appoggia alla rete Tim, che applica prezzi inferiori alle sue tariffe che includono minuti illimitati , sms e giga di internet sotto rete 4G, ...Alcuni esempi di operatori MVNO sono Lycamobile, CoopVoce,e altri. Le offerte degli operatori MVNO sono spesso più convenienti rispetto a quelle degli operatori MNO, ma non sempre ...

Kena regala 60 Giga per 30 giorni ai suoi clienti per festeggiare il sesto compleanno MondoMobileWeb.it

Per avere un segnale stabile e affidabile scegli un'offerta con una buona copertura. Scopri come verificarlo e le tariffe di rete mobile più convenienti.Attiva online la promo Kena 6,99 130GB STAR per avere minuti illimitati e in regalo 60 giga in più a 6,99 euro ...