Keanu Reeves: qual è la sua band preferita? La risposta dell'attore potrebbe sorprendervi (Di giovedì 30 marzo 2023) Keanu Reeves ha appena rivelato qual è la sua band preferita tra i gruppi del momento e la risposta della star di John Wick non è affatto scontata. Keanu Reeves ha nominato il gruppo pop canadese Alvvays come una delle sue band preferite in questo momento: durante una recente intervista pubblicata da NME, l'attore di John Wick: Chapter 4 ha parlato della sua passione per il gruppo indie, ma ha ammesso che deve ancora acquistare fisicamente il loro ultimo album, "Blue Rev". "Non ho ancora comprato il loro ultimo lavoro. L'ho acquistato in formato digitale, ma non ce l'ho su vinile", ha esordito Reeves. Scherzando sul fatto che "Blue Rev" sia il suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023)ha appena rivelatoè la suatra i gruppi del momento e laa star di John Wick non è affatto scontata.ha nominato il gruppo pop canadese Alvvays come unae suepreferite in questo momento: durante una recente intervista pubblicata da NME, l'di John Wick: Chapter 4 ha parlatoa sua passione per il gruppo indie, ma ha ammesso che deve ancora acquistare fisicamente il loro ultimo album, "Blue Rev". "Non ho ancora comprato il loro ultimo lavoro. L'ho acquistato in formato digitale, ma non ce l'ho su vinile", ha esordito. Scherzando sul fatto che "Blue Rev" sia il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialGattara : @dordule @NOprisonersEVER Per me salvo solo Jerry McGuire, per il resto mi sta abbastanza sul cazzo ad ogni respiro… - comingsoonit : Cosa sarebbe un film come #JohnWick4 senza l'impegno delle sue controfigure? Ben poco, così #KeanuReeves ha pensato… - __L_S_M__ : @Marta_Brambilla @mauropezzini70 Nella prossima vita voglio rinascere Keanu Reeves. - CBrotti : @Marta_Brambilla @mauropezzini70 Keanu Reeves, al di là dell’aspetto fisico, invidiabile per la sua età, deve esser… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Keanu Reeves svela qual è la sua band preferita del momento: 'Adoro i loro giri di basso e la lor… -