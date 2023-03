Katy Perry scoppia a piangere davanti al concorrente di American Idol sopravvissuto alla strage: “Il nostro Paese ha fallito. Anche io ho paura” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Il nostro Paese ha dannatamente fallito”. Parole dure pronunciate tra le lacrime quelle di Katy Perry al termine dell’esibizione di un concorrente ad American Idol. La popstar, giudice del talent show insieme a Lionel Richie e Luke Bryan, è rimasta profondamente colpita e addolorata dalla storia di Trey Louis, 21enne presentatosi ai casting del programma e sopravvissuto alla strage di Santa Fe, quando nel 2018 un ragazzo di 17 anni entrò a scuola armato di fucile uccidendo 10 persone. LE LACRIME DI Katy Perry – Trey, come da protocollo, si è presentato davanti alla giuria intonando una canzone e subito dopo si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ilha dannatamente”. Parole dure pronunciate tra le lacrime quelle dial termine dell’esibizione di unad. La popstar, giudice del talent show insieme a Lionel Richie e Luke Bryan, è rimasta profondamente colpita e addolorata dstoria di Trey Louis, 21enne presentatosi ai casting del programma edi Santa Fe, quando nel 2018 un ragazzo di 17 anni entrò a scuola armato di fucile uccidendo 10 persone. LE LACRIME DI– Trey, come da protocollo, si è presentatogiuria intonando una canzone e subito dopo si è ...

