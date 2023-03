Juventus-Verona, Allegri cambia a sinistra in vista dell’Inter ? TS (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la pausa delle nazionali è finalmente ora di tornare a pensare al campionato e al finale di stagione. Il 4 Aprile a Torino in particolare si svolgerà il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Come riportato da Tuttosport, Allegri è pronto a preservare un calciatore sulla fascia sinistra nel match di sabato contro il Verona in previsione della gara con i nerazzurri. COPPA NEL MIRINO ? La pausa delle nazionali della Juventus si era aperta con la paura di un grave infortunio per il serbo Filip Kostic. L’esterno bianconero aveva accusato un’infiammazione al tendine d’Achille nelle gare di qualificazione a Euro 2024, ma il problema sembra già essere stato smaltito. Allegri però non vuole correre rischi e nella gara di sabato contro il Verona ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la pausa delle nazionali è finalmente ora di tornare a pensare al campionato e al finale di stagione. Il 4 Aprile a Torino in particolare si svolgerà il primo atto della semifinale di Coppa Italia trae Inter. Come riportato da Tuttosport,è pronto a preservare un calciatore sulla fascianel match di sabato contro ilin previsione della gara con i nerazzurri. COPPA NEL MIRINO ? La pausa delle nazionali dellasi era aperta con la paura di un grave infortunio per il serbo Filip Kostic. L’esterno bianconero aveva accusato un’infiammazione al tendine d’Achille nelle gare di qualificazione a Euro 2024, ma il problema sembra già essere stato smaltito.però non vuole correre rischi e nella gara di sabato contro il...

