Juventus, scoppia la grana Dybala. L'ex bianconero pronto a fare causa (Di giovedì 30 marzo 2023) Juventus, Dybala chiede gli stipendi arretrati La Juventus avrà un altro problema oltre le inchieste in corso, dopo che L'ex attaccante bianconero Paulo Dybala ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

