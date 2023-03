Juventus, Locatelli: «Il mio ricordo più bello è l’Europeo vinto» (Di giovedì 30 marzo 2023) Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato al canale Twitch dei bianconeri rispondendo alle domande dei giovani reporter Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato al canale Twitch dei bianconeri rispondendo alle domande dei giovani reporter. Le sue parole: SOGNO DA BAMBINO – «Giocare a calcio, indossare la maglia della Juve e della Nazionale. Grazie a Dio sono riuscito a fare le due cose. Il percorso è lungo. Sono molto emozionato a vedere bambini come voi. coltivate i vostri sogni che magari un giorno li realizzerete». ricordo PIU’ bello NEL CALCIO – «Quando ho vinto l’Europeo, era un sogno che non mi ero nemmeno prefissato nella mia testa. Abbiamo fatto la storia, lo porto nella mia vita. Ci sono momenti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Manuel, centrocampista della, ha parlato al canale Twitch dei bianconeri rispondendo alle domande dei giovani reporter Manuel, centrocampista della, ha parlato al canale Twitch dei bianconeri rispondendo alle domande dei giovani reporter. Le sue parole: SOGNO DA BAMBINO – «Giocare a calcio, indossare la maglia della Juve e della Nazionale. Grazie a Dio sono riuscito a fare le due cose. Il percorso è lungo. Sono molto emozionato a vedere bambini come voi. coltivate i vostri sogni che magari un giorno li realizzerete».PIU’NEL CALCIO – «Quando ho, era un sogno che non mi ero nemmeno prefissato nella mia testa. Abbiamo fatto la storia, lo porto nella mia vita. Ci sono momenti ...

