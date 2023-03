Juventus, i tre filoni d’inchiesta possono portare a oltre 30 punti di penalizzazione (Di giovedì 30 marzo 2023) Juventus, possibile mazzata sul fronte penalizzazioni La Juventus è sempre alle prese con vicende extra campo che potrebbero portare presto nuove penalizzazioni in classifica, visto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 marzo 2023), possibile mazzata sul fronte penalizzazioni Laè sempre alle prese con vicende extra campo che potrebberopresto nuove penalizzazioni in classifica, visto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se la #Juventus se la cavasse in Europa con 2 anni di esclusione, da scontare a cominciare dal primo anno in cui do… - ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - Rino91501751 : @AngeloNapoli10 @Juventus_a_vita @capuanogio Ma festeggia con tre dita e non rompere il cazzo - junews24com : #Juventus, tre strade per rispondere ancora alle accuse di #Chinè -