La Juventus è pronta a scendere in campo dopo la pausa nazionali. La squadra di Allegri dovrà affrontare un aprile di fuoco, in cui si giocherà il proprio destino in tutte le competizioni.

Juve - Verona, la conferenza di Allegri: quando parla l'allenatore Il tutto si aprirà sabato 1 aprile alle 20:45 con la sfida casalinga al Verona

Verona, due assenze pesanti contro la Juve Marco Zaffaroni e il Verona dovranno fare a meno di due giocatori importanti in vista del match contro la Juve. Secondo quanto riportato da L'Arena, Lazovic e Djuric non hanno recuperato dai ...

Serie A, 28giornata: orari, arbitri e squalificati (Udinese) Rodrigo Becao (Udinese) Walace (Udinese) Bram Nuytinck (Sampdoria) Diego Coppola (Verona) ... per il turco distrazione alla coscia destra, salterà anche le sfide contro Salernitana e Juve in ...

Juventus-Verona, ecco l'arbitro. Sassuolo-Torino a Pezzuto

Juve, le ultime su Kostic e Chiesa in vista del Verona La Juventus si sta preparando alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. I bianconeri scenderanno in campo sabato 1 aprile nel match casalingo contro l'Hellas Verona per riprendere la marcia ...

Kostic fa sorridere la Juventus: allenamento in gruppo verso il Verona. Su Di Maria… Buone notizie in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Filip Kostic ... Ancora da stabilire la sua gestione contro il Verona domenica sera, al momento è in ballottaggio con Iling-Junior.