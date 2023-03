Juve Stabia-Avellino | via libera del GOS | ecco le info biglietti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ arrivato il via, dopo la riunione del GOS (Gruppo operativo sicurezza) per l’avvio della prevendita per la sfida valida per la 35^ giornata del Girone C di Lega Pro, tra. Nella giornata di domani, partirà la vendita dei tagliando per i tifosi biancoverdi (circuito GO2). Sono 400 ia disposizione dei tifosi irpini, che potranno raggiungere il “Romeo Menti” di Castellammare disolo se in possesso dalle Fidelity Card dell’US1912. La vendita partirà, appunto, domani per poi concludersi sabato 1 aprile alle ore 19. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale della società irpina., doppio derby in arrivo: ...

- Avellino 'Per l'incontro di calcio di Serie C '- Avellino ' del 2 aprile 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce, in sede di GOS, delle seguenti misure ...Catanzaro 87 Crotone 71 Pescara 56 Picerno 54 Cerignola 52 Foggia 52 Monopoli 45 Virtus Francavilla 45 Potenza 44 Latina 43 Giugliano 43 Avellino 43 Taranto 4141 Turris 37 Messina 36 ...Avellino . Esercitazioni sui meccanismi difensivi e sugli sviluppi offensivi in casa Avellino verso il derby con la. Nuovi esami strumentali per Simone Benedetti : esito negativo come per i primi controlli effettuati dopo lo scontro di gioco rimediato nella gara persa con il Picerno. Riposo e terapie ...

Juve Stabia - Avellino in diretta allo Stadio Romeo Menti. La Juve Stabia affronta l'Avellino domenica 02 aprile 2023 alle ore 17.30 per il match valido per la 35° giornata di Serie C Girone C ...Nell'ultimo turno di campionato disputato (34° giornata), il Potenza ha vinto contro la Juve Stabia 5-2 mentre l'Audace Cerignola viene da un pareggio per 1-1 contro la Viterbese. Audace ...