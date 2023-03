Juve, Pogba potrebbe rientrare per la sfida allo Sporting (Di giovedì 30 marzo 2023) In casa Juve c’è una data per il ritorno in campo di Paul Pogba: il centrocampista potrebbe tornare per la sfida di Europa League Quando rientra Pogba? Come riferito da gazzetta.it, gli ultimi segnali sono positivi ma al momento non c’è ancora una data di rientro precisa. L’idea è quella di esserci per la sfida contro lo Sporting in programma il prossimo 13 aprile. In ogni caso, non ci sarà nessuna forzatura e lo staff medico dei bianconeri procede con la massima cautela. Pogba non si rivedrà in campo ancora per qualche settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) In casac’è una data per il ritorno in campo di Paul: il centrocampistatornare per ladi Europa League Quando rientra? Come riferito da gazzetta.it, gli ultimi segnali sono positivi ma al momento non c’è ancora una data di rientro precisa. L’idea è quella di esserci per lacontro loin programma il prossimo 13 aprile. In ogni caso, non ci sarà nessuna forzatura e lo staff medico dei bianconeri procede con la massima cautela.non si rivedrà in campo ancora per qualche settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

