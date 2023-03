'Juve, due top club turchi si fiondano su Kean' (Di giovedì 30 marzo 2023) Kean è stato appena riscattato dalla Juventus che ha versato nelle casse dell'Everton circa 28 milioni di euro , ma sull'attaccante non mancano le voci relative a un possibile futuro lontano dai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023)è stato appena riscattato dallantus che ha versato nelle casse dell'Everton circa 28 milioni di euro , ma sull'attaccante non mancano le voci relative a un possibile futuro lontano dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : P.S. Dimenticavo: forse vi sarete chiesti, ma Ziliani è un giornalista, ci sarà un Ordine dei giornalisti che lo tu… - ZZiliani : E allora, se in B finiscono due o tre succursali la #Juventus rischia di finire come minimo in C. Domanda: perchè m… - pisto_gol : Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione pe… - robertorodi76 : RT @stefanobosss: La Juve costruisce stadio, impianti, mantiene squadre maschili e femminili di tutte le età, produce ricchezza a famiglie,… - PaoKarp : @FabRavezzani Direttore o è perseguitata o agnelli ha fatto qualche errore e ora la Juve paga. Delle due una... -