Juve-Cuadrado, l'addio non è più scontato (Di giovedì 30 marzo 2023) A fine stagione le strade di Juan Cuadrado e della Juve si separeranno. O almeno questo era il piano originario, del colombiano e del club.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) A fine stagione le strade di Juane dellasi separeranno. O almeno questo era il piano originario, del colombiano e del club....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Recap rinnovi #Juve #Pinsoglio e #AlexSandro ??? #DiMaria e #Rabiot 50/50 #Cuadrado più no che sì Recap riscatti… - tuttoatalanta : Juve, da Alex Sandro e Cuadrado a Di Maria e Rabiot: diverse scadenze da risolvere - asromaliveit1 : ??Secondo 'Sport Mediaset' José #Mourinho ha scelto #Cuadrado per la corsia della #ASRoma. Il laterale colombiano è… - Horseman003 : @Synco33 @DucadiMolinelli Inspiegabile anche se a memoria non ricordo chi potesse giocare lì perché Alex Sandro ave… - sensocritico2 : @EmanueleCasag29 @AntonelloAng Ripeto ancora, continuate a piangere per il rigore a cuadrado ma tutto il resto fate… -

Addio Juventus, Roma a Mouso duro: colpo a sorpresa Calciomercato Juventus, adesso la Roma ci prova seriamente. Il giocatore potrebbe partire già dalla prossima stagione. In casa giallorossa si fa il punto sul futuro. La società di Mourinho vuole ... Roma, tentativo per una bandiera della Juve 1 La Roma ci prova per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il club bianconero ed è molto gradito a José Mourinho. Svolta a destra, parla l'obiettivo: 'Juve, che orgoglio' Cuadrado va verso l'addio, Alex Sandro potrebbe anche rinnovare ma servono comunque energie fresche ... Con la Juve che invece deve rivedere quel tipo di politica. Tra i pallini della dirigenza per il ... Calciomercato Juventus, adesso la Roma ci prova seriamente. Il giocatore potrebbe partire già dalla prossima stagione. In casa giallorossa si fa il punto sul futuro. La società di Mourinho vuole ...1 La Roma ci prova per Juan. L'esterno colombiano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il club bianconero ed è molto gradito a José Mourinho.va verso l'addio, Alex Sandro potrebbe anche rinnovare ma servono comunque energie fresche ... Con lache invece deve rivedere quel tipo di politica. Tra i pallini della dirigenza per il ... Juve, nuova proposta per Cuadrado: "Contratto 1+1" CalcioMercato.it Juve, la possibile formazione in caso di arrivo di Conte: Vlahovic punta centrale La squadra bianconera giocherebbe con il 3-5-1-1 con gran parte della formazione attuale confermata, con l'eccezione di Cuadrado e Alex Sandro ... Dalla Juve alla Roma: Mourinho ha già chiuso