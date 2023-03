Juve, Criscitiello svela: «Vizi di forma evidenti, ma sul penale…» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, sul ricorso dei bianconeri per i 15 punti di penalizzazione Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato la situazione giudiziaria della Juventus tramite un tweet sul suo profilo ufficiale. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – «Indicazioni sempre più positive per gli Avvocati della Juventus, in vista del 19 aprile. Vizi di forma oggettivi sulla sentenza della CF. Indicazioni sempre più negative, invece, sul filone penale nell’inchiesta Prisma. Partite aperte a Roma e Torino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Michele, direttore di Sportitalia, sul ricorso dei bianconeri per i 15 punti di penalizzazione Michele, direttore di Sportitalia, ha commentato la situazione giudiziaria dellantus tramite un tweet sul suo profilo ufficiale. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – «Indicazioni sempre più positive per gli Avvocati dellantus, in vista del 19 aprile.dioggettivi sulla sentenza della CF. Indicazioni sempre più negative, invece, sul filone penale nell’inchiesta Prisma. Partite aperte a Roma e Torino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azulgas1 : @MCriscitiello Ma sensazioni negative del filone penale in che senso criscitiello? Non sai manco come funziona la g… - NapoliAddict : Criscitiello: 'Allegri ha scelto il nuovo ds della Juve. Servirebbe un Marino' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - TUTTOJUVE_COM : Criscitiello su - fcin1908it : Criscitiello: “Alla Juve manca uno alla Marotta. Conte? Potrebbe essere un’eresia ma…” - andreamusso97 : RT @tvdellosport: Leggi l’editoriale del direttore Michele Criscitiello su?? -