(Di giovedì 30 marzo 2023) Ogni puntata di “” è girata in sei Paesi diversi per approfondire diversi effetti del sovraconsumo di vestiti: in Cile e Ghana, le discariche tessili del mondo, viene affrontato il tema degli scarti di indumenti. In Indonesia si scopre come la produzione di fibre artificiali stia annientando la biodiversità del Paese. In Bangladesh viene mostrato cosa è cambiato – e cosa no - a distanza di dieci anni dal crollo dello stabilimento tessile di Rana Plaza, il più grande incidente avvenuto in una fabbrica tessile, con oltre 1100 vittime. Il viaggio prosegue in India, per scoprire come una richiesta sempre maggiore abbia stravolto millenni di cultura della coltivazione del cotone nel Paese. L’ultima tappa è l’Italia, per raccontare i problemi a volte sono meno visibili di altri. L’idea di base dellaè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: “Junk – armadi pieni”, una docu-serie co prodotta da Sky e Will Media - SkyTG24 : “Junk – armadi pieni”, una docu-serie co prodotta da Sky e Will Media - AnsaLombardia : Al via su Sky la nuova docu-serie 'Junk - Armadi Pieni'. Indaga sui costi dell'eccessivo consumo di abbigliamento |… - Teleblogmag : Un viaggio in tre continenti per svelare il reale impatto del nostro guardaroba sul pianeta. #skyitalia #ambiente -

Ogni puntata di "pieni" è girata in sei Paesi diversi per approfondire diversi effetti del sovraconsumo di vestiti: in Cile e Ghana, le discariche tessili del mondo, viene affrontato il tema degli ...Dove finiscono gli abiti che buttiamo dopo una sola stagione Lo racconta 'Pieni', una docu - serie in sei puntate sui costi sociali e ambientali dell'eccessivo consumo di abbigliamento, disponibile dal 4 aprile con le prime due puntate sul canale YouTube di ...Sky, in collaborazione con Will Media arriva la nuova docu - seriePieni Sky Italia presenta, co - prodotta con Will Media , la nuova docu - seriePieni , che in sei puntate apre a una riflessione sui costi sociali ed ambientali dell'...

Al via su Sky la nuova docu-serie 'Junk - Armadi Pieni' Agenzia ANSA

Dove finiscono gli abiti che buttiamo dopo una sola stagione Lo racconta 'Junk - Armadi Pieni', una docu-serie in sei puntate sui costi sociali e ambientali dell'eccessivo consumo di abbigliamento, d ...Ogni puntata di “Junk-armadi pieni” è girata in sei Paesi diversi per approfondire diversi effetti del sovraconsumo di vestiti: in Cile e Ghana, le discariche tessili del mondo, viene affrontato il ...