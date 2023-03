Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Calvin Klein, la nuova campagna con Jung Kook dei BTS FOTO - BTSItalia_twt2 : ??| Il direttore marketing globale di Calvin Klein Jonathan Bottomley riguardo #JUNGKOOK:'Jung kook è uno degli arti… - BTSItalia_twt2 : ??| #JUNGKOOK x Calvin Klein ?? Vi presentiamo Jung Kook. La global icon nell'iconico denim. #JUNGKOOKxCALVINKLEIN… - periodicodaily : Jung Kook dei BTS è il nuovo ambasciatore del marchio di Calvin Klein - vocallegendjk : RT @SkyTG24: Calvin Klein, la nuova campagna con Jung Kook dei BTS FOTO -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il prestigioso marchio Calvin Klein ha scelto il suo nuovo brand ambassador , individuandolo indei BTS . Una scelta ben precisa da parte della casa di moda, che potrebbe definirsi quasi geo - politica in virtù del fatto che il volto del giovanissimo cantante è enormemente popolare in ...Testimonial a ritmo K - Pop. Ora tocca adei BTS per Calvin Klein Il cantante sudcoreano è il nuovo global brand ambassador di Calvin Klein. L'ultimo in ordine di tempo a essere nominato testimonial da un'importante casa di moda di ...Il cantante sudcoreano, dal 2013 è membro del gruppo BTS, è il nuovo global ambassador Calvin Klein jeans e intimo . La 25enne star del K - pop si aggiunge così alla sempre più folta schiera di artisti sudcoreani ...

Testimonial a ritmo K-Pop. Ora tocca a Jung Kook dei BTS per Calvin Klein Io Donna

Jung Kook è il nuovo volto di Calvin Klein a livello globale per lanciare il ritorno degli anni Novanta Il prestigioso marchio Calvin Klein ha scelto il suo nuovo brand ambassador, individuandolo in J ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...