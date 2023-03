John Wick 4: sapevate che un personaggio del film è ispirato al Joker di Heath Ledger? (Di giovedì 30 marzo 2023) A rivelarlo è stato lo stesso interprete del personaggio, Shamier Anderson, nel corso di una recente intervista. John Wick 4 è in testa al box-office internazionale, così stanno emergendo sempre più dettagli sulla sua produzione e nel corso di una recente intervista, Shamier Anderson ha dichiarato di essersi ispirato al Joker di Heath Ledger per la caratterizzazione del personaggio soprannominato The Tracker. "Ho guardato attentamente Joker e ho studiato molto quello che ha fatto Heath Ledger, quel personaggio era davvero entusiasmante, capivi subito che quell'uomo aveva avuto passato difficile", ha rivelato Anderson. "Ad esempio: come si è procurato quelle cicatrici? E per me, invece, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) A rivelarlo è stato lo stesso interprete del, Shamier Anderson, nel corso di una recente intervista.4 è in testa al box-office internazionale, così stanno emergendo sempre più dettagli sulla sua produzione e nel corso di una recente intervista, Shamier Anderson ha dichiarato di essersialdiper la caratterizzazione delsoprannominato The Tracker. "Ho guardato attentamentee ho studiato molto quello che ha fatto, quelera davvero entusiasmante, capivi subito che quell'uomo aveva avuto passato difficile", ha rivelato Anderson. "Ad esempio: come si è procurato quelle cicatrici? E per me, invece, ...

