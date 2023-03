John Wick 4 aveva un finale alternativo che forse ci sarebbe piaciuto di più (Di giovedì 30 marzo 2023) Il finale di John Wick 4 ha fatto discutere i fan (nessuno se lo aspettava). Ora, poi, si scopre che ne esisteva uno alternativo che avrebbe potuto cambiare completamente la storia. Inutile dire che se non avete ancora visto il quarto capitolo della saga di Keanu Reeves, fareste meglio a non continuare a leggere perché ci sono degli SPOILER. Quindi siete avvisati. Andate a vedere il film e poi tornate, ne avrete bisogno. Il finale che abbiamo visto al cinema Dopo quattro film e un Wick che lotta contro tutto e tutti per vendicarsi, salvarsi e infine essere libero, scopriamo che… è morto. Questo non viene mostrato solo nell'ultima scena, dove dopo aver visto Wick colpito da tre colpi di pistola e cadere, troviamo Winston e Rey Pescador davanti alla sua tomba. Lo stesso ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildi4 ha fatto discutere i fan (nessuno se lo aspettava). Ora, poi, si scopre che ne esisteva unoche avrebbe potuto cambiare completamente la storia. Inutile dire che se non avete ancora visto il quarto capitolo della saga di Keanu Reeves, fareste meglio a non continuare a leggere perché ci sono degli SPOILER. Quindi siete avvisati. Andate a vedere il film e poi tornate, ne avrete bisogno. Ilche abbiamo visto al cinema Dopo quattro film e unche lotta contro tutto e tutti per vendicarsi, salvarsi e infine essere libero, scopriamo che… è morto. Questo non viene mostrato solo nell'ultima scena, dove dopo aver vistocolpito da tre colpi di pistola e cadere, troviamo Winston e Rey Pescador davanti alla sua tomba. Lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : John Wick 4 ancora in testa al box office di mercoledì 29 marzo - Antico_Egitto : Keanu Reeves lo ha rifatto! La star ha fatto un regalo a tutti gli stuntmen di John Wick 4 - Best Movie - infoitcultura : John Wick 4: un finale alternativo ha scatenato la rivolta del pubblico durante i test screening - sbosbpisli : John wick 4 è meglio del sesso - badtasteit : Durante le riprese di #JohnWick4 ogni stunman doveva morire più e più volte e, per qusto, Keanu Reeves ha scelto un… -