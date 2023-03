Jesi | clochard vince 300mila euro al Gratta e Vinci e decide di aiutare la Caritas

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tiziano Pellonara, 63 anni, a settembre 2020 ha vinto 240.000al “”. Viveva al semaforo all’incrocio di Viale del Lavoro a, dove chiedeva l’elemosina. Prima di finire per strada, come racconta Repubblica, era un operaio della Italim di Pescara. A sette anni dalla pensione aveva lasciato il lavoro per accudire, con il Trattamento di fine rapporto ricevuto, l’anziana madre. Quando però i soldi sono finiti, Tiziano è finito a chiedere l’elemosina a quel semaforo. Di recente, un parente ha chiesto il blocco dell’erogazione del denaro a Tiziano, ottenendola, e costringendo il 63enne a fare ritorno a quell’angolo di strada. Il “timore” è che anche i soldi vinti potessero terminare se lasciati in mano lui. Pellonara infatti, con parte del denaro, ha intenzione di saldare 5.000di ...

