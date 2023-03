Jesi | clochard vince 240 mila euro con un gratta e vinci | aiuterà la Caritas

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un destino che sembrava ormai scritto quello di Tiziano Pellonara, undi 63 anni di, almeno fino a quando, con 20, non ha acquistato un biglietto delche lo ha premiato con 300. Una storia come tante, almento fino al punto di svolta. Ex operaio di un’azienda di Pescara, a 7 anni dalla pensione lascia il lavoro, ma il Tfr non è sufficiente per mantenere sé e sua madre a lungo ed è impossibile trovare un altro lavoro. Da quel momento per sbarcare il lunario “l’uomo col cappello”, come viene soprannominato - si piazza al semaforo e intrattiene gli automobilisti con una sorta di show con protagonista appunto il suo cappello giallo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Un clochard di Jesi vince 240.000 euro al Gratta e vinci e ora aiuta la Caritas - BorsariLorena : RT @LaStampa: Jesi, clochard vince 240 mila euro al “Gratta e Vinci” e torna ad aiutare la Caritas - Devabole : RT @LaStampa: Jesi, clochard vince 240 mila euro al “Gratta e Vinci” e torna ad aiutare la Caritas - infoitinterno : Un clochard di Jesi vince 240.000 euro al Gratta e vinci e ora aiuta la Caritas - infoitinterno : Jesi, clochard vince 240 mila euro al “Gratta e Vinci” e torna ad aiutare la Caritas -

Ma la fortuna non arriva mai all'improvviso: nelle scorse settimane era dovuto tornare al semaforo come riferisce il suo avvocato, l'ex sindaco diMarco Polita, perché "a febbraio su iniziativa ..., daa benestante. La storia di Tiziano, 63 anni La svolta della vita per undi 63 anni di, ha raccolto 20 e li ha investiti in un unico biglietto gratta e vinci e la sua ...... 63 anni, di lasciare quel semaforo all'incrocio di Viale del Lavoro, a, in provincia di ... Si era rifugiata in una casa in ristrutturazione Morto ilIonel di Ostia. Aveva rifiutato il ...

Jesi (Ancona), restituita la vincita al clochard che era stato costretto a tornare al semaforo TGCOM

Una cifra che aveva permesso a Tiziano Pellonara, 63 anni, di lasciare il semaforo all'incrocio di Viale del Lavoro, a Jesi, in provincia di Ancona, dove lanciava in aria il suo cappello giallo e poi ...La storia di Tiziano Pellonara, 63 anni, che lasciò il lavoro da operaio per aiutare la madre anziana e si trovò povero. Un giudice, dopo un ...