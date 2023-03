Jeremy Renner piange nella prima intervista dopo l' incidente | Lo rifarei per salvare mio nipote

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineGiornale1 : “In piedi grazie a te”: Jeremy Renner ringrazia la figlia | Cosa sta facendo dopo l’incidente… - CineGiornale1 : “In piedi grazie a te”: Jeremy Renner ringrazia la figlia | Cosa sta facendo dopo l’incidente… - SkyTG24 : Jeremy Renner, la prima intervista dopo l'incidente con lo spalaneve: 'Non mi ucciderà' - POPCORNTVit : Jeremy Renner rompe il silenzio sul suo incidente: 'Sono fortunato, ho perso un mucchio di carne e ossa' - LoryDowney7 : RT @badtasteit: #JeremyRenner racconta, nella preview dell'intervista con Diane Sawyer, i terrificanti dettagli dell'incidente a cui è sopr… -

"Ho scelto di sopravvivere. Non mi ucciderà, in alcun modo". Dopo aver rischiato la vita sul vialetto di casa in Nevada, il giorno di Capodanno, nell'incidente con lo spalaneve,ha rilasciato la sua prima intervista a Abc News , che il 6 aprile trasmetterà negli Stati Uniti: The Diane Sawyer Interview " A Story of Terror, Survival and Triumph . ...Leggi Ancheschiacciato dallo spazzaneve mentre tentava di salvare il nipote L'intervista Il titolo dell'intervista a, che andrà in onda il 6 aprile su Abc, già dice tutto: '...siederà con Diane Sawyer per la sua prima intervista televisiva dopo il grave incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita. Lo speciale di ABC News, intitolato...

Jeremy Renner ha deciso di raccontare la sua storia per la prima volta in un’intervista a tre mesi dal tragico incidente che gli è quasi costato la vita. Nel video che anticipa la messa in onda in ...Jeremy Renner ha deciso di raccontare del grave incidente di Capodanno e delle sue conseguenze in un'intervista tv. Ecco cosa ha detto e come sta oggi ...