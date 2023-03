Jeep - Magneto 3.0, Gladiator Sideburn e le altre concept per l'Easter Jeep Safari 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Per l'edizione numero 57 del Moab Easter Jeep Safari, classico appuntamento pasquale dedicato agli appassionati di fuoristrada americane, la Jeep ha preparato l'ormai tradizionale parata di concept: quest'anno, gli esemplari unici che il pubblico potrà ammirare in esposizione e in movimento sono ben sette. Quattro prototipi sono elettrificati. La tradizione è rispettata anche sul fronte della filosofia dei progetti: modelli attuali e classici sono affiancati e alcune delle novità potrebbero avere un futuro nella produzione di serie. invece decisamente rivolto alla realtà attuale il line-up delle motorizzazioni: un'elettrica e tre plug-in hybrid contro tre endotermiche tradizionali. Le 7 concept derivano dalla Grand Wagoneer, dalla Cherokee del 1978, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 marzo 2023) Per l'edizione numero 57 del Moab, classico appuntamento pasquale dedicato agli appassionati di fuoristrada americane, laha preparato l'ormai tradizionale parata di: quest'anno, gli esemplari unici che il pubblico potrà ammirare in esposizione e in movimento sono ben sette. Quattro prototipi sono elettrificati. La tradizione è rispettata anche sul fronte della filosofia dei progetti: modelli attuali e classici sono affiancati e alcune delle novità potrebbero avere un futuro nella produzione di serie. invece decisamente rivolto alla realtà attuale il line-up delle motorizzazioni: un'elettrica e tre plug-in hybrid contro tre endotermiche tradizionali. Le 7derivano dalla Grand Wagoneer, dalla Cherokee del 1978, ...

