Jannik Sinner, famiglia e origini: cosa sappiamo (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner è uno dei tennisti italiani più talentuosi della sua generazione. È nato a San Candido, in Trentino Alto-Adige, il 16 agosto del 2001, in una famiglia di madrelingua tedesca originaria di Sesto Pusteria. Ha sempre vissuto tra le montagne altoatesine visto che i genitori, Siglinde e Hanspeter, gestiscono il rifugio Fondovalle in Val Fiscalina. Suo papà, 59 anni, si occupa della cucina, mentre la madre, 57 anni, a cui il tennista è legatissimo, sovrintende alla sala. Jannik ha anche un fratello più grande, Mark. Prima di impugnare una racchetta a livello professionale, Jannik Sinner è stato anche un ottimo sciatore, brillando soprattutto nello slalom gigante. Ha inforcato gli sci a tre anni, praticando lo sport invernale con regolarità fino alla preadolescenza. A tredici ... Leggi su cultweb (Di giovedì 30 marzo 2023)è uno dei tennisti italiani più talentuosi della sua generazione. È nato a San Candido, in Trentino Alto-Adige, il 16 agosto del 2001, in unadi madrelingua tedesca originaria di Sesto Pusteria. Ha sempre vissuto tra le montagne altoatesine visto che i genitori, Siglinde e Hanspeter, gestiscono il rifugio Fondovalle in Val Fiscalina. Suo papà, 59 anni, si occupa della cucina, mentre la madre, 57 anni, a cui il tennista è legatissimo, sovrintende alla sala.ha anche un fratello più grande, Mark. Prima di impugnare una racchetta a livello professionale,è stato anche un ottimo sciatore, brillando soprattutto nello slalom gigante. Ha inforcato gli sci a tre anni, praticando lo sport invernale con regolarità fino alla preadolescenza. A tredici ...

Tennis: Atp Miami, Sinner vince ancora, è in semifinale a Miami Il tennista italiano ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori per 6 - 3, 6 - 1 ed è al ventesimo trionfo stagionale. Incontrerà il vincitore della sfida tra Alcaraz e Fritz. Jannik Sinner è sbarcato alle semifinali del Miami Open dopo una comoda vittoria per 6 - 3, 6 - 1 sul finlandese Emil Ruusuvuori. La partita è stata ritardata di due ore dalla pioggia con Sinner in semifinale. Con la vittoria sul finlandese Emil Ruusuvuori al Miami Open, Jannik Sinner ha raggiunto la dodicesima semifinale di un italiano ad un Masters 1000 dal 1990, la terza a livello personale.