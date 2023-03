Jannik Sinner ed una crescita costante: vola sempre più in alto ed è lì per restarci (Di giovedì 30 marzo 2023) L’occhio più attento l’aveva potuto già notare nella sfida persa contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi degli Australian Open, ma in questi due mesi successivi Jannik Sinner ha fornito ulteriori conferme. È un atleta e un tennista diverso rispetto allo scorso anno. Il salto di qualità è sotto gli occhi di tutti, è visibile analizzando le sue partite e i risultati che sta ottenendo in questo inizio di 2023 ne sono la più logica conseguenza. Venti vittorie già ottenute in stagione quando siamo al 29 marzo è un numero enorme, a maggior ragione riflettendo sul fatto che le quattro sconfitte sono arrivate solamente per mano di Korda nel primo torneo dell’anno, del già citato Tsitsipas a Melbourne ed infine Medvedev a Rotterdam e Alcaraz nel deserto della Coachella Valley. Due semifinali 1000 consecutive non le aveva mai raggiunte alcun ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) L’occhio più attento l’aveva potuto già notare nella sfida persa contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi degli Australian Open, ma in questi due mesi successiviha fornito ulteriori conferme. È un atleta e un tennista diverso rispetto allo scorso anno. Il sdi qualità è sotto gli occhi di tutti, è visibile analizzando le sue partite e i risultati che sta ottenendo in questo inizio di 2023 ne sono la più logica conseguenza. Venti vittorie già ottenute in stagione quando siamo al 29 marzo è un numero enorme, a maggior ragione riflettendo sul fatto che le quattro sconfitte sono arrivate solamente per mano di Korda nel primo torneo dell’anno, del già citato Tsitsipas a Melbourne ed infine Medvedev a Rotterdam e Alcaraz nel deserto della Coachella Valley. Due semifinali 1000 consecutive non le aveva mai raggiunte alcun ...

